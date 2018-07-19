Регулятор готов повышать коэффициенты риска по необеспеченным ссудам не так быстро, как планировал. Об этом на заседании президиума совета Ассоциации банков России заявил первый зампред ЦБ Василий Поздышев.

С 1 сентября регулятор намерен изменить для банков правила выдачи потребительских кредиты, если ставка по ним превышает 10% годовых. При расчете нормативов будут применяться повышенные коэффициенты риска, то есть банкам потребуется больше капитала. Сейчас кредит полной стоимостью 10–15% годовых банки учитывают с коэффициентом 100%. С сентября коэффициент для таких кредитов должен был вырасти до 130%.

Решение по этому вопросу будет приниматься в пятницу на совете директоров Банка России.

«Мы будем готовы обсудить не такое резкое повышение коэффициентов риска по необеспеченным ссудам. Но в обмен на это мы ждем предложений от Ассоциации по иным мерам, которые помогли бы нам ограничить темпы роста необеспеченного кредитования. Мерам, которые не были бы связаны с достаточностью капитала. И так, чтобы эти меры могли вступить в силу до конца этого года», сообщил Поздышев.

Позднее первый зампред ЦБ пояснил журналистам, что регулятор обеспокоен ростом объема необеспеченных ссуд для населения.