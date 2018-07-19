Согласно данным регулятора, все такие лицензии были выданы во II квартале 2018 года.
За полгода шесть российских банков получили базовую лицензию, свидетельствуют материалы Банка России.
Согласно данным регулятора, все такие лицензии были выданы во II квартале 2018 года. Так, в апреле статус банка с базовой лицензией получил «Первомайский» (Краснодар), в мае — «Риал-Кредит» (Москва), в июне — столичные Банк РСИ (Банк Развития Русской Сети Интернет) и Лэнд-Банк, астраханский ЕАТП Банк и КБ «Континенталь» (Ставропольский край).
В I квартале 2018 года ни одной базовой лицензии выдано не было.
Напомним, российские банки с 2018 года начали разделяться на две категории по уровню капитала (и, соответственно, объему требований к ним и их полномочий): кредитные организации с базовой лицензией, предполагающей упрощенное регулирование, и с универсальной лицензией. Окончательное формирование новой парадигмы банковской системы произойдет 1 января 2019 года. Минимальный размер капитала для получения универсальной лицензии (по новым требованиям) — 1 млрд рублей, базовой лицензии — 300 млн рублей. До получения базовой лицензии все действующие банки считаются банками с универсальной лицензией.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в начале июня заявила, что в 2018 году треть банков могут выбрать базовую лицензию. «Этот год переходный для того, чтобы небольшие банки выбрали, на какой лицензии они будут работать», — пояснила она.
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