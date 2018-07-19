За полгода шесть российских банков получили базовую лицензию, свидетельствуют материалы Банка России.

Согласно данным регулятора, все такие лицензии были выданы во II квартале 2018 года. Так, в апреле статус банка с базовой лицензией получил «Первомайский» (Краснодар), в мае — «Риал-Кредит» (Москва), в июне — столичные Банк РСИ (Банк Развития Русской Сети Интернет) и Лэнд-Банк, астраханский ЕАТП Банк и КБ «Континенталь» (Ставропольский край).

В I квартале 2018 года ни одной базовой лицензии выдано не было.

Напомним, российские банки с 2018 года начали разделяться на две категории по уровню капитала (и, соответственно, объему требований к ним и их полномочий): кредитные организации с базовой лицензией, предполагающей упрощенное регулирование, и с универсальной лицензией. Окончательное формирование новой парадигмы банковской системы произойдет 1 января 2019 года. Минимальный размер капитала для получения универсальной лицензии (по новым требованиям) — 1 млрд рублей, базовой лицензии — 300 млн рублей. До получения базовой лицензии все действующие банки считаются банками с универсальной лицензией.



Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в начале июня заявила, что в 2018 году треть банков могут выбрать базовую лицензию. «Этот год переходный для того, чтобы небольшие банки выбрали, на какой лицензии они будут работать», — пояснила она.