Финансовый маркетплейс Банка России, который тот собирается создать, может получить дополнительную функцию, которая позволит россиянам осуществлять кредитование друг друга в регулируемой среде, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

По имеющейся у РИА Новости информации, первая рабочая версия финансового маркетплейса появится в середине февраля, а полный функционал платформы, который будет включать в себя ценные бумаги, индивидуальные инвестиционные счета, страховые и кредитные продукты, будет доступен россиянам с середины 2019 года.

«Сейчас обсуждается, чтобы на платформе маркетплейса объединить все финансовые услуги, включая кредитование физическим лицом другого физического лица. Это инициатива ЦБ, чтобы эта сфера поддавалась хоть какому-то регулированию. Сейчас возникает достаточно много споров, связанных с недобросовестностью заемщиков — деньги взял и исчез. ЦБ очень заинтересован, чтобы свести такую практику к минимуму», — сказал собеседник агентства, добавив, что данный вопрос обсуждался и на последней встрече рабочей группы по маркетплейсу.

Он также уточнил, что данную инициативу реализуют только если платформа будет успешной.