Центральный банк совместно с Федеральной антимонопольной службой готовит рекомендацию госбанкам не заострять внимание на участии государства в их капитале. Об этом рассказал первый зампред ЦБ Сергей Швецов на расширенном заседании президиума совета Ассоциации банков России.

«Некоторые банки, действительно, используют принадлежность государству в своей рекламе, привлекая клиентов. И мы это видим. Поэтому ЦБ и ФАС сейчас готовят письмо, которое будет рекомендовать этим банкам избавиться от ссылок на государственную поддержку… если эта государственная поддержка не оформлена конкретными документами, соглашениями, гарантиями и так далее», — рассказал он в ходе выступления.

По мнению представителя ЦБ, это даст возможность другим банкам бороться за клиентскую базу.



Напомним, в опубликованном ранее аналитическом докладе «Конкуренция на финансовом рынке», подготовленном Банком России при участии Федеральной антимонопольной службы, говорилось о целесообразности запрета на использование в рекламе финансовых услуг информации об аффилированности финансовой организации с государством.