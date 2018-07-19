Сложившаяся ситуация вокруг банка «Возрождение» не является непреодолимой, заявил журналистам первый зампред ЦБ Василий Поздышев.

«Центральный банк не сторона этой сделки, поэтому правильнее было бы задавать вопросы ее участникам. Но в моем понимании, аресты акций — как в России, так и в других юрисдикциях — могут быть преодолены при взаимном желании сторон — покупателя и продавца. Например, вместо акций может быть предоставлено иное обеспечение, которое может быть принято истцами», — отметил Поздышев.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что кредитная организация не сможет завершить покупку банка «Возрождение» до прояснения ситуации с активами. «Пока не будет прояснена ситуация, чистые активы или нет, сделки нет и не будет. Если активы будут очищены и будет подтверждение, что все юридические вопросы решены, тогда будет сделка, наверное. Мы не вышли пока из переговоров», — пояснял топ-менеджер.

13 июля Высокий суд Лондона постановил заморозить британские активы бывших владельцев Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых на 11 млн евро и 15,6 млн долларов. Такое решение суд вынес в качестве обеспечительной меры по иску VIP-клиентов Промсвязьбанка, которые инвестировали в 2017 году в кредитные ноты (CLN). По данным The Bell, под обеспечительные меры попала в том числе доля Promsvyaz Capital B.V. в банке «Возрождение», втором банке Ананьевых, от которого они должны избавиться по предписанию ЦБ.