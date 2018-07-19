Ранее Костин сообщал, что покупка банка «Возрождение» невозможно, пока его активы не будут очищены.
Сложившаяся ситуация вокруг банка «Возрождение» не является непреодолимой, заявил журналистам первый зампред ЦБ Василий Поздышев.
«Центральный банк не сторона этой сделки, поэтому правильнее было бы задавать вопросы ее участникам. Но в моем понимании, аресты акций — как в России, так и в других юрисдикциях — могут быть преодолены при взаимном желании сторон — покупателя и продавца. Например, вместо акций может быть предоставлено иное обеспечение, которое может быть принято истцами», — отметил Поздышев.
Ранее глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что кредитная организация не сможет завершить покупку банка «Возрождение» до прояснения ситуации с активами. «Пока не будет прояснена ситуация, чистые активы или нет, сделки нет и не будет. Если активы будут очищены и будет подтверждение, что все юридические вопросы решены, тогда будет сделка, наверное. Мы не вышли пока из переговоров», — пояснял топ-менеджер.
13 июля Высокий суд Лондона постановил заморозить британские активы бывших владельцев Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых на 11 млн евро и 15,6 млн долларов. Такое решение суд вынес в качестве обеспечительной меры по иску VIP-клиентов Промсвязьбанка, которые инвестировали в 2017 году в кредитные ноты (CLN). По данным The Bell, под обеспечительные меры попала в том числе доля Promsvyaz Capital B.V. в банке «Возрождение», втором банке Ананьевых, от которого они должны избавиться по предписанию ЦБ.
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