Варшавский разрабатывал с другими лицами схемы хищения денежных средств у банка «Петрокоммерц».
Тверской суд Москвы до 20 октября продлил арест бывшего депутата Государственной думы РФ Вадима Варшавского, обвиняемого в хищении 2,5млрд рублей у банка «Петрокоммерц», сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.
По данным СК, Варшавский разрабатывал с другими лицами схемы хищения денежных средств у банка «Петрокоммерц». По версии следствия, компания, подконтрольная экс-депутату, заключила в 2008 году кредитный договор с банком, но обязательства не выполнила. Ущерб от действий бывшего чиновника оценивается в 2,5 млрд рублей.
Варшавский являлся руководителем двух производственных предприятий: «Ростовского электрометаллургического завода» (РЭМЗ) и завода «ДонБиоТех», занимающегося переработкой зерна. РЭМЗ в 2017 году признан банкротом.
Банк «Петрокоммерц» в 2015 году был интегрирован в группу «Открытие».
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