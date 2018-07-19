Тверской суд Москвы до 20 октября продлил арест бывшего депутата Государственной думы РФ Вадима Варшавского, обвиняемого в хищении 2,5млрд рублей у банка «Петрокоммерц», сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

По данным СК, Варшавский разрабатывал с другими лицами схемы хищения денежных средств у банка «Петрокоммерц». По версии следствия, компания, подконтрольная экс-депутату, заключила в 2008 году кредитный договор с банком, но обязательства не выполнила. Ущерб от действий бывшего чиновника оценивается в 2,5 млрд рублей.

Варшавский являлся руководителем двух производственных предприятий: «Ростовского электрометаллургического завода» (РЭМЗ) и завода «ДонБиоТех», занимающегося переработкой зерна. РЭМЗ в 2017 году признан банкротом.

Банк «Петрокоммерц» в 2015 году был интегрирован в группу «Открытие».