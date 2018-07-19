Британская платформа Coinfloor объявила о запуске программы противодействия манипуляциям на криптовалютных рынках. С этой целью будет использоваться программное обеспечение американской компании Trading Technologies (TT).

По словам представителей биржи, система под названием Score использует алгоритмы машинного обучения и выявляет попытки мошенничества на рынке. Coinfloor планирует использовать программу на всех своих площадках: Coinfloor Exchange UK, Coinfloor Exchange Gibraltar и на бирже криптовалютных фьючерсов CoinfloorEX, сообщает ForkLog .

Система Score должна заработать на площадках Coinfloor уже в августе. Британская биржа станет первой, которая начнет использовать данное программное обеспечение. Также ожидается, что TT свяжет собственные торговые платформы с площадкой CoinfloorEX в третьем квартале 2018 года.