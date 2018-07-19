Банки в Татарстане за год закрыли 32 офиса. Таким образом, сократилось количество внутренних структурных подразделений на 2,8%. На 1 июля в республике работало 1095 офисов кредитных организаций против 1127 в аналогичном периоде прошлого года.

Структурные подразделения банки преимущественно переводили в разряд дополнительных офисов — их количество за год выросло с 545 до 786. По итогам января-июня в РТ работало 180 операционных офисов против 179 годом ранее. Количество кредитно-кассовых офисов выросло с 50 до 64, оперкасс вне кассового узла — сократилось с 353 до 65, следует из данных ЦБ, сообщает TatCenter .