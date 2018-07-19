Американский банк Wells Fargo, расположенный в Сан-Франциско, подал патентную заявку на систему, в которой размещение, доступ и защита любого типа данных – будь то документ, графика или значение из базы данных – выполняется при помощи токенизации. Она при помощи криптографии привязывает определенные значения к данным в аутентифицирующей цифровой подписи.

По словам Wells Fargo, систему можно использовать для защиты данных, «даже если они хранятся в публично доступной среде – вроде облака, блокчейна... при помощи гибкого подхода, не зависящего от типа файла или элемента данных», сообщает Ttrcoin .

«В отличие от ограниченных, анонимных подписей, используемых нынешними системами, наша система токенизации позволяет задействовать одного подписанта, несколько подписантов или соподписантов для публичного хранения информации и без ущерба для конфиденциальности любой секретной информации», – заявляет банк.