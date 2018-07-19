Систему можно использовать для защиты данных, даже если они хранятся в публично доступной среде – вроде облака, блокчейна.
Американский банк Wells Fargo, расположенный в Сан-Франциско, подал патентную заявку на систему, в которой размещение, доступ и защита любого типа данных – будь то документ, графика или значение из базы данных – выполняется при помощи токенизации. Она при помощи криптографии привязывает определенные значения к данным в аутентифицирующей цифровой подписи.
По словам Wells Fargo, систему можно использовать для защиты данных, «даже если они хранятся в публично доступной среде – вроде облака, блокчейна... при помощи гибкого подхода, не зависящего от типа файла или элемента данных», сообщает Ttrcoin.
«В отличие от ограниченных, анонимных подписей, используемых нынешними системами, наша система токенизации позволяет задействовать одного подписанта, несколько подписантов или соподписантов для публичного хранения информации и без ущерба для конфиденциальности любой секретной информации», – заявляет банк.
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