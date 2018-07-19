Банк «Уралсиб» предложил клиентам-предпринимателям услуги нового поставщика онлайн-касс в рамках 54-ФЗ – ЗАО «Калуга-Астрал», который обеспечивает наборами онлайн-касс, ориентированных на потребности конкретного вида бизнеса: «Стационарный» – для розничных магазинов, «Курьер» – для предприятий, специализирующихся на выездной торговле, «Интернет-магазин» – для розничных и интернет-магазинов.

Предриниматели могут купить онлайн-кассу в офисе банка или заказать услугу в Бизнес-плейсе – магазине решений для бизнеса. На площадке клиенты могут также оставить заявку на интернет-бухгалтерию, онлайн-кассу, сайт для бизнеса и юридическую поддержку, подключить онлайн-отчетность, эффективный отдел продаж и бэк-офис интернет магазина, а также заказать услуги ремонта для офиса и техники, говорится в пресс-релизе банка «Уралсиб».