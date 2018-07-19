Остановка оформления вкладов банком «Траст» — это один из этапов его преобразования в фонд проблемных активов. Об этом заявил журналистам зампред ЦБ Василий Поздышев.

«Траст больше не будет принимать новые вклады. Старые будет обслуживать по срокам. Дальше по желанию клиентов. Часть его вкладчиков могут потом перейти в «ФК Открытие», некоторые выберут другие банки», — отметил Поздышев.

Ранее в четверг стало известно, что банк «Траст» пересматривать условия по депозитам и оформление срочных вкладов было недоступно.

В апреле 2018 года стало известно, что на бае «Траста» и Рост Банка ЦБ создаст фонд «плохих» долгов. В организацию планируется передавать некачественные и непрофильные активы игроков, которые находятся на санации у ФКБС.