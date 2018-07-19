Банк России планирует запустить первую рабочую версию финансового маркетплейса в середине февраля следующего года, а полный функционал платформы будет доступен россиянам с середины 2019 года, следует из презентации регулятора, с которой ознакомились РИА Новости.

Согласно материалам, рабочую версию маркетплейса планируется запустить 15 февраля 2019 года. Из финансовых продуктов клиентам в режиме «одного окна» будут доступны вклады всех банков, которые решат присоединиться к данному проекту.

В июле следующего года будет запущена полная версия платформы с расширенной линейкой продуктов, через которую клиенты маркетплейса получат доступ к ценным бумагам, индивидуальным инвестиционным счетам, страховым продуктам и кредитным продуктам, включая ипотеку.

Директор департамента развития финансовых рынков ЦБ Елена Чайковская в марте сообщила, что первая рабочая версия финансового маркетплейса появится до конца текущего года. Тогда она отмечала, что усеченный вариант платформы будет включать вклады и потенциально облигации.

В настоящее время в созданную Банком России фокус-группу входят Московская биржа и Национальный расчетный депозитарий, которые обеспечивают инфраструктуру маркетплейса, три «витрины» маркетплейса — Банки.Ру, Fins и Юником24, пять банков-тестировщиков: «Ак Барс», «Центр-инвест», «Зенит», Совкомбанк и Росбанк.

Источник, знакомый с ситуацией, связал перенос запуска платформы с необходимостью внесения ряда изменений в текущее законодательство.

К моменту запуска маркетплейса должен быть принят закон о статусе регистратора финансовых транзакций, необходимый для работы финансового маркетплейса. В марте первый зампред ЦБ Сергей Швецов сообщил, что данный закон может быть внесен в Госдуму в осеннюю сессию.

Кроме того, для работы маркетплейса необходимо прописать механизм аутсорсинга идентификации клиента через платформу Московской биржи. Право платформы на получение данных из единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) планируется прописать в постановлении правительства «об использовании простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных услуг».

После внесения поправок в федеральный закон «о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и в федеральный закон «о банках и банковской деятельности» платформа как организатор торгов сможет использовать биометрическую идентификацию как аналог собственноручной подписи для подписания соглашения об использовании простой электронной подписи.