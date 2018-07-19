Банк Казани, которому бывший председателя совета директоров банка «Спурт» Айдар Судияров задолжал более 8,5 млн рублей по договорам об открытии кредитной линии, выступил инициатором его банкротства. На 6 ноября назначено заседание АС Татарстана по данному делу.

Как напоминает TatCenter , в ноябре 2017 года должник и банк заключили мировое соглашение, в соответствии с которым кредит и проценты в размере 16,5% годовых должны быть погашены в течение двух лет, однако Банку Казани не поступило ни одного платежа.