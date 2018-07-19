Держателям карт Visa и Mastercard банка «Авангард» стал доступен сервис бесконтактной оплаты Google Pay. Об этом сообщили в банке, напомнив, что Google Pay работает на всех современных мобильных устройствах с функцией NFC (Near Field Communication) на базе операционной системы Android.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо скачать приложение Google Pay и добавить в него карту «Авангарда». С помощью Google Pay можно совершать покупки в магазинах с терминалами, принимающими бесконтактные платежи, и в Интернете. Для оплаты покупки достаточно разблокировать мобильное устройство и поднести его к терминалу.

Особенность сервиса Google Pay — возможность проведения платежей на незначительные суммы без разблокировки устройства, указывают в банке. Можно провести не более трех операций на сумму до 1 тыс. рублей каждая; счетчик обнуляется каждый раз при осуществлении оплаты с разблокированным устройством.

«Безопасность проведения операций обеспечивается уникальным цифровым кодом — токеном, который формируется при добавлении карты в приложение Google Pay и используется при обработке платежей вместо номера карты», — подчеркивают в банке.

Сервис Google Pay предоставляется клиентам банка бесплатно. При оплате покупок комиссия не взимается.



«Запуск Google Pay вместе с ранее подключенными банком сервисами бесконтактной оплаты для владельцев смартфонов на базе Android и iOs позволит практически всем держателям карт банка «Авангард» оплачивать покупки с помощью мобильных устройств», — отмечают в кредитной организации.