Аванс на строительство очистных сооружений «Южные» в Севастополе был перечислен подрядчику на счет в лишенный лицензии банк. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

«Прокурорской проверкой установлено, что в нарушение требований законодательства, а также вопреки предписанию ФАС России между заказчиком ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства города Севастополя» и подрядчиком АО НПП «Биотехпрогресс» в декабре 2017 года подписано дополнительное соглашение к государственному контракту, в соответствии с которым исключено существенное условие об обязательном казначейском сопровождении контракта», — говорится в сообщении.

Данные действия привели к тому, что аванс в сумме 2,05 млрд рублей на строительство очистных сооружений был перечислен на расчетный счет «Биотехпрогресс» в ОФК Банке, у которого была отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

Движение средств по счету заблокировано и их использование по назначению невозможно.

Материалы проверки направлены в следственное управление Следственного комитета России по Севастополю. По результатам их рассмотрения было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса («Превышение должностных полномочий»).