В первой половине дня, несмотря на негативный внешний фон, индекс МосБиржи может умеренно подрасти, прогнозирует Тимур Нигматуллин, аналитик отдела анализа рынков «Открытие Брокер». С рынка будут выкупать подешевевшие ранее из-за дивотсечек тяжеловесные бумаги «Газпрома», «Сургутнефтегаза» и АФК «Система». Рубль по совокупности факторов продемонстрирует скорее нейтральную динамику.

Вопреки ожиданиям, недавняя встреча Трампа и Путина, а точнее положительная оценка президентом ее итогов, вызвала волну критики со стороны обеих палат Конгресса, что вкупе с подготовкой новых санкций повлекло распродажи в ОФЗ и отечественных активах в целом, считает Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекc.

«Впрочем, в краткосрочной перспективе пара доллар/рубль может стабилизироваться или как минимум замедлить падение после волны ликвидации длинных позиций. Ключевым ориентиром для котировок снова выступает отметка 63 рубля», - комментирует эксперт.

«По нашему мнению, пара USD/RUB проторгуется в диапазоне между 62,4-63,5 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 72,7-74 рублей», - прогнозирует Иван Марчена, аналитик ГК Forex Club.

По мнению Анастасии Сосновой, аналитика ИК «Фридом Финанс», по паре рубль-доллар США наиболее вероятно движение в область 63-63,5 рубль/доллар.