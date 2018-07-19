Аналитик и управляющий партнер Fundstrat Global Advisors Том Ли утверждает, что в настоящее время биткоин подает «огромный бычий сигнал». Он утверждает, что причина кроется в комбинации позитивных новостей и технических факторов.

«На выходных многие ребята, обсуждавшие технический анализ, говорили о потенциальном формировании перевернутой фигуры «голова и плечи» или выкупа Вайкоффа, так что техническая картина начала меняться в лучшую сторону», - цитирует аналитика Ttrcoin .

Текущее положение биткоина, по словам аналитика, само по себе является «мощным бычьим сигналом».

«Биткоин торгуется на 30% ниже 200-дневного показателя, это огромный бычий сигнал. Если вы посмотрите вперед на 6 месяцев, то увидите, что вас ждут весьма неплохие результаты, если вы будете держать биткоин», - пояснил он.

По словам Ли, он настолько уверен в своем прогнозе, что даже готов заявить о «90% вероятности прибыльности инвестиции при условии покупки биткоина на текущих уровнях».