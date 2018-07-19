Банковская группа «Альфа-Банк» является крупнейшим российским частным банком по размеру совокупного капитала, кредитному портфелю и средствам клиентов. Альфа-Банк также входит перечень системно значимых кредитных организаций и обязан соблюдать Норматив Краткосрочной Ликвидности (НКЛ). С 1 января 2018 года к перечню обязательных нормативов также добавился Норматив Структурной Ликвидности (норматив чистого стабильного фондирования) (НЧСФ). Эти нормативы разработаны Центральным банком РФ на основании Basel III — рекомендаций Базельского комитета по банковскому надзору.

«Автоматизация расчета нормативов — часть цифровой трансформации Альфа-Банка, которая затрагивает как внешние клиентские сервисы, так и внутренние процессы. Проект реализован на базе системы управления рисками Finastra Fusion Risk, которая является одной из лучших на рынке. Сейчас у банка есть возможность оперативно контролировать значения нормативов НКЛ и НЧСФ и формировать регулярную отчетность», - подчеркнул начальник управления по регулированию ликвидности Альфа-Банка Валерий Лисейкин.

В ходе проекта была выполнена интеграция системы Finastra Fusion Risk с внутренним хранилищем данных банка и информационным сервисом ЗАО «Интерфакс» по финансовым инструментам.

«Главным вызовом при реализации проекта стал большой объем данных. Система была оптимизирована по производительности с учетом огромного портфеля финансовых инструментов Альфа-Банка. Благодаря слаженной работе проектной команды нам удалось завершить эту работу в запланированные сроки», — отметил партнер компании «Неофлекс» Антон Спаринапти.

Ранее в 2017 году специалисты компании «Неофлекс» разработали бизнес-требования к автоматизации расчета НКЛ и НЧСФ, а также реализовали интеграцию системы Finastra Fusion Risk с информационным сервисом ЗАО «Интерфакс» для получения банком данных по уровням высоколиквидных активов. Опираясь на положительный опыт сотрудничества, Альфа-Банк выбрал компанию «Неофлекс» в качестве ИТ-поставщика по проекту автоматизации расчета нормативов ликвидности.

«Успешное внедрение проекта в условиях меняющихся требований, обусловленных изменениями со стороны Центрального Банка РФ, доказало профессионализм команды “Неофлекс“», — отметил Валерий Лисейкин.

Об Альфа-Банке

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам 2017 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 44,7 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 28,6 млрд. долларов США, совокупный капитал — 6,4 млрд долларов США. Чистая прибыль за 2017 год составила 798 млн. долларов США.

По состоянию на 31 декабря 2017 года в Альфа-Банке обслуживается более 420 тыс. корпоративных клиентов и 14,3 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 762 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.

Альфа-Банк - официальный банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии Альфа-Банка Россию посетили всемирно известные зарубежные музыканты. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople.

О компании «Неофлекс»

«Неофлекс — ведущий поставщик услуг по проектированию и разработке программного обеспечения, а также внедрению и эксплуатации сложных информационных систем. Мы обеспечиваем цифровую трансформацию бизнеса наших клиентов, соединяя индустриальный опыт и знания в области самых современных информационных технологий. С 2005 года «Неофлекс» фокусируется на реализации крупных ИТ-проектов для финансовых организаций, а также предприятий таких отраслей, как розничная торговля, логистика, сельское хозяйство и др. Клиентами компании являются более половины российских банков, входящих в топ-100, а также компании из более чем 15 стран Европы, Азии и Африки.

Источник: Компания Неофлекс