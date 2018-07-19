Аналитическое кредитное рейтинговое агентство присвоило Индустриальному Сберегательному Банку (ИС Банк, Москва) кредитный рейтинг «B+(RU)», прогноз по рейтингу — «стабильный».

В сообщении АКРА отмечается, что кредитный рейтинг банка обусловлен относительно низкой оценкой его бизнес-профиля, сильной позицией по капиталу, слабой оценкой риск-профиля и удовлетворительной оценкой фондирования и ликвидности.

Относительно низкая оценка бизнес-профиля банка («b+»), как поясняется, связана с его слабыми позициями на рынке финансовых услуг РФ, а также с недостатком явных конкурентных преимуществ. При этом диверсификацию операционного дохода кредитной организации АКРА оценивает как умеренно высокую, учитывая существенную долю комиссионного дохода от перевода денежных средств в структуре выручки (более 50%). Стратегия банка нацелена на развитие кредитования и иных финансовых услуг для юридических лиц, а также на предоставление услуг платежей и перевода денежных средств с использованием сети платежных терминалов. «ИС Банк ведет активные операции в Республике Крым, поэтому перспективы реализации стратегии банка будут во многом зависеть от сохранения режима санкций», — полагают в АКРА. Акционеры Банка — группа физических лиц, доля крупнейшего акционера составляет 17%.

Аналитики констатируют, что банк поддерживает высокий буфер абсорбции потенциальных убытков, что во многом объясняется высокими значениями регулятивных нормативов достаточности капитала (Н1.2 на 1 июня 2018 года — 13,7%). Банк поддерживает высокий уровень рентабельности и демонстрирует сильную способность к генерации собственного капитала. При этом операционная эффективность остается на низком уровне. Текущие значения регулятивных нормативов достаточности капитала при одновременно высокой прибыльности по результатам стресс-тестирования, проведенного АКРА, позволяют ИС Банку выдерживать рост стоимости кредитного риска, существенно превышающий 500 базисных пунктов, без необходимости пополнения основного капитала из внешних источников, указано в релизе.

Там говорится, что слабая оценка риск-профиля банка связана с высокой концентрацией портфеля ссудной задолженности, ряд кредитов в котором АКРА относит к проблемным и потенциально проблемным. На 1 июня доля кредитов, выданных банком десяти крупнейшим группам связанных заемщиков, составляла около 55%. При этом на проблемные и потенциально проблемные кредиты приходится 13,4% всех ссудных требований кредитной организации (на кредиты с просрочкой от 90 дней — 2,5%); АКРА отмечает, что такие требования покрыты резервами на 65%. Общий объем кредитного портфеля не превышает 40% всех активов банка, а существенный объем средств он направляет на приобретение облигаций (преимущественно ОФЗ и корпоративных облигаций , эмитированных компаниями с высокой финансовой устойчивостью). Качество системы управления рисками банка АКРА оценивает как удовлетворительное.

АКРА оценивает позицию банка по ликвидности как адекватную с учетом большого объема высоколиквидных активов на балансе и сбалансированности активов и обязательств по срокам погашения. Кроме того, до 30% активов ИС Банка сформированы портфелем ценных бумаг высокого качества (данный портфель может быть источником привлечения дополнительной ликвидности).



Высокая концентрация ресурсной базы — негативный фактор для рейтинговой оценки. Основным источником фондирования служат средства юридических лиц (более 90% обязательств на начало июня), доля крупнейшего кредитора — 22,8% всех обязательств. Средства топ-10 кредиторов (вкладчиков) формируют более 50% объема всех привлеченных средств.

