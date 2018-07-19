Среди них могут быть структурные подразделения, филиалы, дочерние компании, связанные между собой финансово-экономическими отношениями.

К Расчетному Центру Корпорации «Ак Барс» Банк подключает корпоративных клиентов, среди которых группы компаний, холдинги, корпорации, которым необходимо осуществлять внутренний контроль финансовых потоков по счетам, открытым в «Ак Барс» Банке.

С помощью сервиса РЦК возможно:

получать информацию по счетам подконтрольных организаций, к примеру, проверить состояние рублевых счетов корпорации и ее подразделений в режиме online;

проводить дополнительный акцепт или отказ от акцепта электронных платежных документов подконтрольных организаций;

контролировать расходы подконтрольных организаций путем ведения бюджета или сметы расходов;

формировать консолидированную отчетность по счетам.

Используя систему РЦК, головная компания получает такие преимущества, как:

прозрачность финансового состояния и финансовых потоков корпорации;

контроль расходования денежных средств со счетов подконтрольных организаций;

оперативное получение информации о текущей ликвидности группы компаний, холдинга, корпорации;

экономия денежных средств за счет оперативного управления финансовыми ресурсами;

упрощение ежедневного финансового учета внутри группы компаний, холдинга, корпорации.

«Расчетный Центр Корпорации – это новое в «Ак Барс» Банке направление в работе с сегментом крупного и среднего бизнеса. Он позволяет головной компании группы в режиме онлайн контролировать денежные потоки дочерних структур – мониторить и акцептовать транзакции, организовывать работу в рамках бюджетирования, а также продукты финансового факторинга, в том числе финансирование дебиторской задолженности», – поясняет начальник управления продаж корпоративному бизнесу «Ак Барс» Банка Наталья Симакова.