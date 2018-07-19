Расчетный Центр Корпорации (РЦК) – новая современная информационная система для осуществления головной компанией мониторинга, контроля и управления финансовыми операциями и денежными средствами на счетах подконтрольных организаций.
Среди них могут быть структурные подразделения, филиалы, дочерние компании, связанные между собой финансово-экономическими отношениями.
К Расчетному Центру Корпорации «Ак Барс» Банк подключает корпоративных клиентов, среди которых группы компаний, холдинги, корпорации, которым необходимо осуществлять внутренний контроль финансовых потоков по счетам, открытым в «Ак Барс» Банке.
С помощью сервиса РЦК возможно:
- получать информацию по счетам подконтрольных организаций, к примеру, проверить состояние рублевых счетов корпорации и ее подразделений в режиме online;
- проводить дополнительный акцепт или отказ от акцепта электронных платежных документов подконтрольных организаций;
- контролировать расходы подконтрольных организаций путем ведения бюджета или сметы расходов;
- формировать консолидированную отчетность по счетам.
Используя систему РЦК, головная компания получает такие преимущества, как:
- прозрачность финансового состояния и финансовых потоков корпорации;
- контроль расходования денежных средств со счетов подконтрольных организаций;
- оперативное получение информации о текущей ликвидности группы компаний, холдинга, корпорации;
- экономия денежных средств за счет оперативного управления финансовыми ресурсами;
- упрощение ежедневного финансового учета внутри группы компаний, холдинга, корпорации.
«Расчетный Центр Корпорации – это новое в «Ак Барс» Банке направление в работе с сегментом крупного и среднего бизнеса. Он позволяет головной компании группы в режиме онлайн контролировать денежные потоки дочерних структур – мониторить и акцептовать транзакции, организовывать работу в рамках бюджетирования, а также продукты финансового факторинга, в том числе финансирование дебиторской задолженности», – поясняет начальник управления продаж корпоративному бизнесу «Ак Барс» Банка Наталья Симакова.
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