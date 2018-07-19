Среди них могут быть структурные подразделения, филиалы, дочерние компании, связанные между собой финансово-экономическими отношениями.  

К Расчетному Центру Корпорации «Ак Барс» Банк подключает корпоративных клиентов, среди которых группы компаний, холдинги, корпорации, которым необходимо осуществлять внутренний контроль финансовых потоков по счетам, открытым в «Ак Барс» Банке.  

С помощью сервиса РЦК возможно: 

  • получать информацию по счетам подконтрольных организаций, к примеру, проверить состояние рублевых счетов корпорации и ее подразделений в режиме online; 
  • проводить дополнительный акцепт или отказ от акцепта электронных платежных документов подконтрольных организаций;  
  • контролировать расходы подконтрольных организаций путем ведения бюджета или сметы расходов; 
  • формировать консолидированную отчетность по счетам. 

 

Используя систему РЦК, головная компания получает такие преимущества, как: 

  • прозрачность финансового состояния и финансовых потоков корпорации; 
  • контроль расходования денежных средств со счетов подконтрольных организаций; 
  • оперативное получение информации о текущей ликвидности группы компаний, холдинга, корпорации; 
  • экономия денежных средств за счет оперативного управления финансовыми ресурсами; 
  • упрощение ежедневного финансового учета внутри группы компаний, холдинга, корпорации. 

 

«Расчетный Центр Корпорации – это новое в «Ак Барс» Банке направление в работе с сегментом крупного и среднего бизнеса. Он позволяет головной компании группы в режиме онлайн контролировать денежные потоки дочерних структур – мониторить и акцептовать транзакции, организовывать работу в рамках бюджетирования, а также продукты финансового факторинга, в том числе финансирование дебиторской задолженности», – поясняет начальник управления продаж корпоративному бизнесу «Ак Барс» Банка Наталья Симакова.