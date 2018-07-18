Россия должна иметь вложения в американские гособлигации в размере порядка 40 млрд долларов для поддержания операций на валютном рынке, ЦБ РФ может воздержаться от активных действий по сокращению вложений в госдолг США, считает профессор факультета экономических наук ВШЭ Олег Вьюгин, в прошлом занимавший руководящие посты в Минфине и ЦБ.

По данным Минфина США, Россия два месяца подряд резко сокращала вложения в американские гособлигации: в апреле — на 47,5 млрд долларов, в мае — еще на 33,8 млрд. В итоге они упали до 14,9 млрд долларов — минимума с 2007 года, и РФ выбыла из числа 33-х крупнейших держателей госдолга США, тогда как на конец марта занимала 16-ю строчку с показателем в 96,1 млрд долларов.

«Определенное количество долларов у Центрального банка в резервах должно быть, это необходимо для поддержки операций на валютном рынке. Компании же все равно проводят экспортные операции, в основном в долларах, значит, нужна долларовая ликвидность. Поэтому какое-то количество резервов, я думаю, в размере около 40 миллиардов долларов должно быть, чтобы не возникало проблем с ликвидностью», — сказал Вьюгин РИА Новости.

По его мнению, на политику ЦБ по сокращению вложений в госдолг США влияют геополитические факторы, однако сейчас регулятор может уже резко не сокращать их. «Сейчас нельзя делать какое-то определенное заключение, что негативный тренд сменился на позитивный. Скорее, здесь, поскольку пауза некая возникла, мне кажется, Центральный банк может пока уже воздержаться от активных действий по сокращению. Это ожидания, решение принимается все равно в другом месте», — заключил он.

ЦБ РФ после апрельской статистики заявил, что диверсифицирует международные резервы, учитывая все риски, включая финансовые, экономические и геополитические.