ВТБ планирует в ближайшее время открыть офис без персонала в Москве, сообщил глава банка Андрей Костин в ходе выступления на Московском урбанистическом форуме — 2018.

«Я думаю, что, безусловно, традиционные банковские учреждения, обслуживание будет сохраняться, хотя мы тоже здесь движемся. В ближайшее время мы планируем в Москве открыть первый такой офис. Честно говоря, он не очень практичный, но просто показательный, что так возможно. Это офис без людей. Там можно будет попробовать, посмотреть, что это такое, новые технологии, как они будут работать», — сказал он.