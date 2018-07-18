Банк ВТБ расширил для корпоративных клиентов операционное время проведения платежей, поступивших по системе дистанционного банковского обслуживания с 6:00 до 23:00 по местному времени во всех регионах присутствия банка и с 6:00 до 22:00 в Калининградской области. Платежи теперь исполняются текущим днем, говорится в сообщении банка.

По словам руководителя департамента транзакционного бизнеса - старшего вице-президента банка ВТБ Гуриндера Нихала, банк постоянно разрабатывает новые сервисы и расширяет текущие возможности, чтобы максимально удовлетворить потребности клиентов.