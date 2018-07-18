ВТБ не пойдет на закрытие сделки по покупке банка «Возрождение» до прояснения ситуации с его активами, заявил глава ВТБ Андрей Костин журналистам, передает ТАСС.

«Там появились всякие новые обстоятельства правового характера. Закрыть (сделку) можно тогда, когда будут юридически чистые документы. Сейчас изучаем, что там происходит», — сказал Костин. Банк «Возрождение» через группу офшоров входит в число банковских активов компании Promsvyaz Capital B. V. (ранее в их числе был и Промсвязьбанк, в настоящее время находящийся на санации в Фонде консолидации банковского сектора).

«Пока не будет прояснена ситуация, чистые активы или нет, сделки нет и не будет. Если активы будут очищены и будет подтверждение, что все юридические вопросы решены, тогда будет сделка, наверное. Мы не вышли пока из переговоров», — добавил глава ВТБ в кулуарах Московского урбанистического форума — 2018.