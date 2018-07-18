Первые 2000 лучших претендентов из 6000, прошедших онлайн- тестирование на текущий момент, приглашены на личное собеседование в Москву — по итогам 500 сильнейших попадут в первый «бассейн» «Школы 21» Сбербанка.

Как говорится в сообщении кредитной организации, «бассейн» — это четырехнедельный интенсив, первое испытание на прочность, основная задача которого — отобрать для учебы самых способных и мотивированных. Абитуриенты, обучаясь самостоятельно, сразу будут погружены в задачи по основам программирования.

Обучение в «Школе 21» бесплатное сроком от 1,5 до 4 лет. Школа будет работать в режиме 24/7 исключительно в офлайн-формате с личным присутствием студентов, стать которым может любой желающий в возрасте от 18 до 30 лет, успешно прошедший отборочный конкурс. Оставить предварительную заявку на участие в конкурсе можно на сайте школы.