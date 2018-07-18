Пятеро неизвестных с огнестрельным оружием похитили из микрозаймовой организации в центре Москвы 10 миллионов рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

«Несколько неизвестных с оружием зашли в офис микрозайма и похитили из него 10 миллионов рублей, после чего скрылись на машине. Объявлен план «Перехват», — сказал источник.

Он добавил, что, по предварительной информации, нападавших было пятеро. В данный момент устанавливается их местонахождение.