Инвестиционная блокчейн-компания Decentralized Capital объявила о запуске первого в Австралии холодного хранилища для криптовалютных активов. Услуга предназначена для институциональных инвесторов, криптобирж, эмитентов ICO и других крупных держателей криптовалютных активов, пояснили в компании.

Новый кастодиальный сервис предоставляет пользователям прямой доступ к своим криптовалютным средствам, используя комбинацию мер безопасности, включая видеонаблюдение, физическую охрану, биометрическую идентификацию, PIN-коды, сигнализации и противопожарные системы, сообщает Anycoin .

При этом услуга предлагает клиентам приватный WiFi-зал, который обеспечивает безопасное проведение внутренних и внешних криптовалютных транзакций. На случай катастрофического отказа всех систем безопасности, цифровые активы полностью застрахованы, заявили в компании.