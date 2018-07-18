Экономический ущерб от совершаемых киберпреступниками атак может увеличиться в два-три раза до 2020 года, сообщил в среду начальник департамента обеспечения безопасности в области информации и информационных технологий аппарата Совета безопасности РФ Сергей Бойко на «Инфофоруме — Северный Кавказ» в Ставрополе, передает ТАСС.

Как сообщалось ранее, по данным Всемирного экономического форума, в 2017 году потери от кибератак в мире составили порядка 1 трлн долларов.

«По оценкам экспертов, в ближайшие два года эта цифра может удвоиться, а то и утроиться. Поэтому сегодня нужны дополнительные меры не только своевременного выявления угроз, но и реагирования на них. Эта задача и федерального центра, и региональных властей», — сказал Бойко.

По его словам, готовность к отражению внешних воздействий продемонстрировала устойчивая работа всех структур во время чемпионата мира по футболу, проходившего в России. Ранее президент страны отметил, что на информационные ресурсы, обеспечивающие проведение чемпионата, было совершено более 25 млн кибератак. «И вы были свидетелями, что это никак не отразилось на проведении [чемпионата], поэтому ресурсные возможности наших структур достаточны для решения этих задач», — пояснил Бойко.