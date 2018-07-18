Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) могут получить послабления по размеру собственного капитала, а также расширить возможности инвестирования. Однако сделать они это смогут лишь через год. К этому моменту ЦБ проведет стресс-тестирование фондов, которые работают только с пенсионными резервами, и проанализирует их результаты, пишет «Коммерсант» со ссылкой на концепцию пропорционального регулирования и риск-ориентированного надзора за некредитными финансовыми организациями (НФО).

«Мы должны дождаться полноценной имплементации такого надзорного инструмента, как стресс-тестирование», — пояснил директор департамента коллективных инвестиций и доверительного управления ЦБ Кирилл Пронин. При этом в концепции отмечается, что требование о достаточности активов для исполнения обязательств по результатам стресс-тестов сохраняется.

Согласно представленной ЦБ концепции, по итогам полноценного внедрения стресс-тестирования возможен «постепенный отказ от отдельных ограничений на инвестирование» пенсионных накоплений и резервов. При этом, по словам Пронина, изменения произойдут не раньше чем ЦБ подведет «промежуточные итоги стресс-тестирования» по пенсионным резервам, то есть после первой половины 2019 года.

ЦБ ссылается на инициативы участников рынка. «Ассоциация НПФ неоднократно обсуждала с Банком России введение пропорционального регулирования с целью сохранения на рынке пенсионных услуг небольших устойчивых НПФ, не состоящих в крупных финансово-промышленных группах», — заявил руководитель комитета АНПФ по малым и региональным фондам Алексей Морозов. Это помогло бы таким НПФ, которые не обладают значительными финансовыми ресурсами, провести акционирование, которое должно быть закончено в этом году. Однако если требование к капиталу будет снижено только во второй половине 2019 года, помощи в акционировании это не окажет и фонды будут обязаны нарастить собственные средства.

Как отмечают эксперты, благодаря стресс-тестам регулятор уходит от жесткого надзора к более мягким формам.



