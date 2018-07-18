Министерство юстиции России предлагает разрешить судебным приставам получать информацию о банковских ячейках должников. Соответствующий законопроект ведомство вынесло на общественное обсуждение. После его принятия банкиры не смогут скрывать, что должник хранит в ячейке, пишет «Российская газета».

Документ четко перечисляет, какую информацию приставы смогут получать в налоговых органах, какую — в банках. Например, в налоговой службе приставы смогут навести справки, в каких банках открыты счета должника, узнать реквизиты счетов. У банков могут быть запрошены сведения о счетах, остатках денежных средств на них, договорах по аренде в банке ячеек и сейфов и т. п.

Кроме того, приставы получат доступ и к информации об электронных денежных средствах должников.

Это не означает, что приставы смогут вскрывать банковские ячейки без участия должников, поясняет юрист Юлия Лысенко. Однако судебные исполнители теперь будут знать, что в банке у должника есть ящик, в котором что-то хранится, уточнила она.

В прошлом году приставы направили в банки и регистрирующие органы 687 млн электронных постановлений, сообщал ранее директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов. По электронным каналам приставы находят счета должников, блокируют их, а также списывают деньги.