Мосгорсуд признал законным отказ в удовлетворении административного иска адвоката Юрия Качана к руководству Минтруда с требованием обосновать колоссальный размер пенсий депутатов, сообщило РАПСИ из суда.

«Апелляционную жалобу на постановление Мещанского суда Москвы оставить без удовлетворения, решение суда первой инстанции признать законным и обоснованным», — огласил решение судья.

В административном иске к главе Минтруда Качан просил обязать ведомство разъяснить, насколько обоснован размер депутатских пенсий, а также раскрыть источник финансирования строительства зданий Пенсионного фонда России и возместить моральный вред, который истец оценил в символическую сумму — 2 рубля.

В ходе процесса Качан пояснил, что ранее неоднократно обращался в разные инстанции с просьбами о разъяснении интересующих его вопросов, однако получал отовсюду «отписки». В частности, адвокат указывал, что Минтруд не дал четкого ответа, на каком основании в РФ «существует отдельное законодательство, регулирующее пенсионное обеспечение депутатов, ставящие их в привилегированное положение».

Однако суд встал на сторону административного ответчика в лице представителя Минтруда, которая просила оставить решение Мещанского суда в силе.



В беседе с РАПСИ Качан заявил, что непременно будет обжаловать сегодняшнее решение.