Мосгорсуд признал законным решение об аресте имущества бывшей жены владельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова, обвиняемого в создании преступного сообщества, мошенничестве и растрате в особо крупном размере, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

«Суд отклонил жалобу Ольги Магомедовой и оставил решение Тверского суда Москвы без изменения», — отметил собеседник агентства.

По данным СМИ, речь идет о квартире в Москве, которая принадлежит бывшей супруге обвиняемого.

Магомедов и его брат совладелец «Суммы» Магомед Магомедов, а также экс-глава строительной компании «Интекс» Артур Максидов, согласно решению Тверского суда Москвы, арестованы до 5 августа.

Магомедовы обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), частью 4 статьи 160 (присвоение или растрата в особо крупном размере), частью 1 статьи 210 (организация преступного сообщества) УК РФ. Помимо этого, Магомеду Магомедову вменяется незаконное хранение оружия (часть 2 статьи 222 УК РФ). Максидову предъявлено обвинение по части 4 статьи 159, части 3 статьи 210 УК РФ.

По данным следствия, Магомедовы и Максидов причастны к организации преступного сообщества, в результате противоправной деятельности которого из государственного бюджета были похищены денежные средства на общую сумму порядка 2,5 млрд рублей, часть из которых находится за пределами РФ. Еще два фигуранта дела, скрывающиеся от следствия в ОАЭ, заочно арестованы и объявлены в международный розыск.