Счетная палата заявила о необходимости доработать законопроект о пенсионном возрасте, предложенный правительством. Отзыв ведомства подписан его главой Алексеем Кудриным, сообщает ВВС.



Так, в Счетной палате не нашли в документе расчетов, которые определяли бы взаимосвязь между повышением пенсионного возраста и созданием условий для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции. Не объясняется в документе и вопрос, при каких условиях пенсионная система будет считаться финансово устойчивой в долгосрочной перспективе, указали в СП.



Также в отзыве указывается, что в представленном законопроекте отсутствует прогноз изменения количества получателей пенсий. Исходя из этого, в Счетной палате указали на отсутствие данных, как изменится численность пенсионеров с учетом запланированных мер по повышению продолжительности жизни.

Во вторник, 17 июля, министр труда Максим Топилин заявил, что после повышения пенсионного возраста к 2024 году число пенсионеров существенно снизится — почти на 4,6 млн, или на 11%.



О планах правительства повысить пенсионный возраст с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин премьер-министр Дмитрий Медведев объявил 14 июня . Изменения планируется проводить поэтапно, в течение переходного периода, который может стартовать уже в 2019 году и продлится до 2034-го. Как объяснял Медведев, необходимость повышения пенсионного возраста объясняется ситуацией с трудовыми ресурсами: число пенсионеров в стране увеличивается, а доля работающих людей уменьшается. По мнению премьера, такая ситуация может привести к «разбалансировке пенсионной системы, вплоть до того, что государство не сможет исполнять свои социальные обязательства». «Только при повышении пенсионного возраста можно обеспечить нормальный уровень жизни пенсионерам», — подчеркивал глава правительства.

Эксперты ЦСР указывали, что к 2044 году на одного пенсионера будут приходиться лишь 1,5 работающих гражданина.



В середине июня Кудрин заявлял, что пенсионная реформа в стране назрела. Само решение он назвал «выгодным для граждан», поскольку повышение пенсионного возраста позволит повысить и размер пенсий. Глава Минфина, первый вице-премьер правительства Антон Силуанов заявлял, что индексация пенсий в 2019 году может составить 7%.



Правительство РФ 16 июня внесло в Госдуму пакет законопроектов об изменениях в пенсионной системе, профильный комитет Госдумы 17 июля рекомендовал его к рассмотрению в первом чтении .