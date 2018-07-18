Госкорпорации «Ростех» и «Росатом» объявили о создании совместного предприятия, которое будет заниматься разработкой программного продукта – системы управления полным жизненным циклом изделия (PLM-системы).

Система управления позволит в цифровом виде контролировать процессы на всех этапах производства: от планирования и разработки до поддержки и утилизации. Также система сможет «гибко менять параметры продукции, управлять кадрами и финансовыми ресурсами, планировать осуществление маркетинговых функций», говорится в сообщении «Ростех» .

Создателями системы станут РФЯЦ-ВНИИЭФ (со стороны госкорпорации «Росатом») и Национальный центр информатизации (НЦИ) госкорпорации «Ростех». Основные аспекты разработки возьмет на себя располагающийся в Сарове Нижегородской области РФЯЦ-ВНИИЭФ. Цикл разработки продукта составит около 5 лет. Финансирование проекта будет осуществляться за счет субсидии Минпромторга РФ и внебюджетных средств на общую сумму около 5 млрд рублей.

Новое программное обеспечение в первую очередь поступит на предприятия оборонно-промышленного комплекса. В пресс-релизе отмечается, что новая система управления «позволит повысить конкурентоспособность продукции в масштабах всей страны и на мировом рынке, а также упростить функцию надзора и контроля со стороны Минпромторга». Также предприятия смогут отказаться от закупки иностранных систем.

Создаваемое СП программное обеспечение будет совместимо с рядом уже созданных программных продуктов и существующих систем. Пилотные внедрения отдельных составных частей системы будут проходить на предприятиях госкорпорации «Ростех». В рамках пилотных внедрений разработчики системы планируют получать обратную связь и, соответственно, оперативно видоизменять систему.