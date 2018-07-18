Реальные располагаемые денежные доходы россиян в июне увеличились в годовом выражении на 0,2%. Об этом свидетельствует информация о социально-экономическом положении России в январе — июне 2018 года, опубликованная Росстатом в среду.

«Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен), по оценке, в июне 2018 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличились на 0,2%, в первом полугодии 2018 года — на 2,6% (без учета единовременной денежной выплаты пенсионерам в январе 2017 года в размере 5 тыс. рублей)», — отмечает статистическое ведомство.

Как сообщалось ранее, в мае реальные располагаемые доходы выросли на 0,3% в годовом выражении, в апреле — на 5,7%.

При этом в июне по сравнению с предыдущим месяцем показатель увеличился на 10,1%.

Денежные доходы в среднем на душу населения, по оценке Росстата, составили в июне 33 282 рубля, повысившись на 3,2% в годовом выражении и на 9,5% к предыдущему месяцу.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций равнялась 45 840 рублей (рост на 9,7% в годовом выражении и на 4% к маю).

Реальная зарплата по сравнению с июнем 2017 года выросла 7,2%, с маем 2018-го — на 3,5%.

При этом в первом полугодии денежные доходы в среднем на душу населения увеличились в годовом выражении на 5,4%, номинальная среднемесячная начисленная заработная плата — на 11,2%, реальная — на 8,7%.