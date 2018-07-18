Россияне стали тратить меньше денег на штрафы за нарушение правил дорожного движения, рассказали «Известиям» в крупнейших банках, через которые граждане совершают платежи. Если в первом полугодии 2017 года «средний чек» за несоблюдение ПДД составлял 599 рублей, то в этом году он снизился на 13% до 521 рубля.



Традиционно больше всего собирают штрафов в крупных городах с максимальной концентрацией автомобилистов, отметили в банке «Русский Стандарт». В топ-5 вошли Москва, Московская область, Татарстан, Санкт-Петербург, Волгоградская и Ульяновская области (разделили пятое место). Именно в этих субъектах РФ больше всего средств видеофиксации нарушений и выше размер штрафов.

Основной причиной снижения среднего платежа стало более активное использование гражданами права на скидку в 50% при оплате штрафа за дорожно-транспортное нарушение в течение 20 дней после его совершения, отметил директор департамента розничных продуктов МКБ Алексей Охорзин. Информацию подтвердили в банке «Возрождение» и Росбанке.



Помимо 50-процентной скидки, на снижение «среднего чека» могло повлиять и улучшение гражданской ответственности водителей, говорят эксперты.