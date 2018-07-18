Россия сократила вложения в ценные бумаги американского правительства и больше не входит в число первых 30 стран по объему таких инвестиций. Об этом говорится в опубликованном во вторник пресс-релизе Минфина США.



По данным ведомства, в мае Россия сократила объем вложений в ценные бумаги американского правительства до 14,9 млрд долларов. В апреле РФ сократила объем вложений до 48,7 млрд, в марте эта сумма составляла 96,1 млрд долларов.

Теперь Россия не входит в перечень из 33 крупнейших держателей американских государственных облигаций, последнюю строку в нем занимает Чили с 30,2 млрд долларов. Первые три строчки в списке занимают Китай (1,18 трлн долларов), Япония (1,05 трлн долларов) и Ирландия (301 млрд долларов).

Иностранные государства владели в мае 2018 года ценными бумагами США на общую сумму в 6,213 трлн долларов, тогда как в апреле 2018 года эта же цифра составляла 6,169 трлн.

Американскими гособлигациями владеют иностранные юридические и физические лица, а также компании, фонды и частные инвесторы. Торговля ими позволяет правительству США осуществлять государственные расходы в условиях большого бюджетного дефицита. Американские казначейские обязательства считаются наиболее надежными ценными бумагами из тех, что продаются на мировом финансовом рынке, хотя и не самыми прибыльными.