Управление Федеральной антимонопольной службы по Москве рассмотрело два дела, связанных с нарушениями во время проведения чемпионата мира по футболу в России, и вынесло решение по ним. Об этом сообщается в среду на сайте Московского УФАС.

Как уточняется, первое дело, получившее большой резонанс, было связано с Райффайзенбанком. Банк запустил в социальных сетях акцию, где предлагал обменять голы сборной России на мили, а также обещал скидки в определенных барах и ресторанах Москвы и Санкт-Петербурга во время проведения футбольных матчей.

Ведомство установило, что Райффайзенбанк нарушил пункты 2, 3 и 4 части 1 статьи 20 закона о порядке проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и статью 14.8 закона «О защите конкуренции»

Вторым делом стало разбирательство с сетью пиццерий «Папа Джонс», которая предлагала посетителям сделать ставку на матчи чемпионата мира и выиграть годовой запас пиццы. Компания также признана нарушившей два вышеупомянутых закона.

«Ведомство считает, что проведение подобных маркетинговых акций обязательно должно было быть согласовано с FIFA… Такой маркетинг не несет каких-либо общественно полезных целей, не способствует популяризации спорта, а фактически направлен на продвижение услуг компаний за счет спортивного события мирового масштаба», — говорится в релизе Московского УФАС.



Райффайзенбанку и сети пиццерий «Папа Джонс» выданы обязательные для исполнения предписания о прекращении нарушения антимонопольного законодательства. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о привлечении компаний к административной ответственности в соответствии со статьей 14.33 КоАП, которая предусматривает штрафные санкции в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.