Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») присвоило рейтинг кредитоспособности Автоторгбанку на уровне «ruBB+». По рейтингу установлен «стабильный» прогноз, уточняется в релизе агентства .

Как напоминает RAEX, базирующийся в столице Автоторгбанк является основным расчетным банком группы компаний Major Auto, одного из крупнейших представителей российского автомобильного бизнеса, а также ее контрагентов.

Поддержку рейтингу оказали высокий уровень достаточности капитала банка (Н1.0 на 1 июня 2018 года — 42,3%, значение Н1.2 и Н1.1 равно 16,3%, Н1.4 ( норматив финансового рычага . — Прим. Банки.ру) составляет 16,1%) и его устойчивость к реализации кредитных рисков (на отчетную дату полное обесценение 28,6% подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств не приведет к нарушению нормативов достаточности капитала). В качестве позитивных факторов агентство также отмечает высокие показатели краткосрочной ликвидности банка. Кроме того, кредитная организация обладает портфелем высоконадежных необремененных ценных бумаг, под залог которых может привлечь фондирование в рамках сделок РЕПО.

Позитивно оценивается низкая средняя стоимость привлеченных средств юрлиц при их значимой доле в пассивах (72%), которые в большей степени сформированы за счет средств группы компаний Major Auto. Положительное влияние на рейтинг также оказывают приемлемые показатели рентабельности капитала Автоторгбанка (показатель ROE за годовой период с 1 апреля 2017-го составил 4,8%) в сочетании с высоким уровнем покрытия чистыми процентными и комиссионными доходами расходов, связанных с обеспечением деятельности (312% за I квартал 2018 года). Позитивно на рейтинге отразились приемлемый уровень обеспеченности ссудного портфеля, сбалансированность активов и пассивов банка по срокам на долгосрочном горизонте, низкий уровень принимаемых банком валютных рисков и высокое качество его контрагентов на межбанковском рынке.



Давление на рейтинг оказывают невысокие конкурентные позиции финучреждения на банковском рынке РФ и значительная доля группы компаний Major Auto в структуре фондирования, что, по мнению агентства, свидетельствует о повышенной зависимости банка от финансового состояния группы.

Негативное влияние на уровень рейтинга оказывают низкий уровень отраслевой диверсификации корпоративного портфеля (доля крупнейшей отрасли — оптовой и розничной торговли — равна 68% на начало июня), а также низкое качество кредитного портфеля (доля ссуд III—V категорий качества составляет 68% ссудного портфеля; доля просроченной задолженности в кредитах, выданных юрлицам, — 15,5%). Однако агентство отмечает, что фактически созданные резервы без учета обеспечения I и II категории качества покрывают проблемные и безнадежные ссуды на 91%.

Также аналитики обращают внимание на высокие диспропорции между оборотами по клиентским счетам и объемом активов банка, что обусловлено спецификой его деятельности по расчетно-кассовому обслуживанию группы компаний Major Auto и, по мнению агентства, требует повышенных издержек для обеспечения надлежащего уровня системы внутреннего контроля.