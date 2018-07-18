Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») повысило рейтинг МТС-Банка до уровня «ruBBB-» со «стабильным» прогнозом. Об этом сообщается в пресс-релизе агентства.

«Повышение уровня рейтинга отражает постепенное улучшение показателей кредитоспособности банка благодаря расчистке баланса от проблемных активов в сочетании с ужесточением процедур андеррайтинга для целей формирования текущего портфеля активов банка (уровень просроченной задолженности «90+» в совокупном кредитном портфеле по МСФО снизился с 28% на 1 января 2017 года, до 13% на 1 января 2018 года)», — отмечается в сообщении.

Как отмечают эксперты, банк имеет приемлемый уровень достаточности капитала в сочетании с умеренно низкой устойчивостью к реализации кредитных рисков. Ликвидная позиция банка оценивается как адекватная, отмечается широкий доступ к источникам дополнительной ликвидности.

Решение по изменению прогноза с «негативного» на «стабильный» обусловлено стабилизацией ликвидной позиции крупнейшей группы кредиторов банка в связи с исполнением всех финансовых обязательств, предусмотренных условиями мирового соглашения. Агентство положительно оценивает смену акционера с АФК «Система» на МТС и ожидает положительного эффекта от этого.

Давление на рейтинг оказывают невысокие показатели эффективности деятельности банка за последние два года, обусловленные существенным досозданием резервов. Агентство отмечает рост рентабельности за счет улучшения качества активов.