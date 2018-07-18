На мероприятии PSA Bank приветствовал гостей совместно с автомобильными брендами Peugeot и Citroёn, символизирующими богатую историю и современные достижения французской автомобильной промышленности.

Все французское сообщество Москвы объединилось, чтобы провести один из самых утонченных и запоминающихся фестивалей в городе на дизайн-заводе «Флакон», который 14 июля превратился в настоящий французский квартал.

На площадках PSA Bank, Peugeot и Citroёn, посетители фестиваля смогли увидеть автомобили: технологичный Peugeot 5008, яркий Citroёn C3 Aircross и семейный Сitroёn Spacetourer локальной сборки – новинки брендов 2018 года, сочетающие в себе стильный дизайн, оптимизированную архитектуру и богатство технологий.

Также у посетителей была возможность получить на память фотографии с мероприятия и порадовать детей аквагримом.

«Главная цель участия в мероприятии – собрать наших клиентов, партнеров и просто неравнодушных к брендам Peugeot, Citroёn и Франции людей, чтобы весело провести время, познакомиться, а также в неформальной обстановке рассказать о наших действующих предложениях и о дальнейших планах. Праздник получился ярким, душевным и запоминающимся. Мы благодарим всех пришедших на мероприятие и будем рады новым встречам», – сказала Мария Иванова, руководитель отдела маркетинга и страхования PSA Bank.

PSA Bank предлагает специальные кредитные программы на весь модельный ряд марок Peugeot, Citroёn и DS в России. Каждый клиент может выбрать наиболее подходящие ему условия: кредит с низкой ставкой, с минимальным первоначальным взносом или кредит с минимальным ежемесячным платежом. Также клиенты могут воспользоваться специальными программами Peugeot КАСКО и Citroёn КАСКО на покупку новых автомобилей. В конце июня 2018 года PSA Bank отметил 8 лет своей деятельности в России.