Госдума приняла в третьем чтении закон, исключающий движимое имущество юридических лиц из объектов налогообложения по налогу на имущество организаций.

Закон также продлевает мораторий на создание новых консолидированных групп налогоплательщиков и присоединение новых участников к уже существующим консолидированным группам налогоплательщиков, сообщает ТАСС . Кроме того, ограничивает применение пониженных налоговых ставок по налогу на прибыль организаций, который зачисляется в бюджеты субъектов РФ (12,5% вместо 13,5%). Пониженные ставки могут применяться до 1 января 2022 года, при этом они могут быть повышены законами субъектов РФ на налоговые периоды 2019-2021 годов.

При этом, нормы будут действовать за исключением случаев инвестиционного вычета, за исключением особых экономических зон и территорий опережающего развития.

Также снижается порог для заявительного возмещения НДС без банковской гарантии с 7 млрд рублей до 2 млрд рублей, одновременно с этим увеличивается предельный объем обязательств поручителя по действующим договорам поручительства с 20% до 50% стоимости чистых активов поручителя.

Таким же образом снижается порог для освобождения от уплаты акциза при совершении экспортных операций.

Документ также предусматривает установление суммарного порога по выручке для отнесения сделок с иностранными взаимозависимыми лицами к категории контролируемых сделок - этот порог составит 60 млн рублей.

Закон сокращает сроки проведения камеральной проверки до двух месяцев и устанавливает правило, согласно которому предметом повторной выездной налоговой проверки на основании уточненной налоговой декларации с уменьшением исчисленной суммы налога может быть только обоснованность уменьшения налога на основании измененных в декларации сведений.