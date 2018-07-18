Скринсейвер будет потреблять ресурсы только тогда, когда пользователи не используют компьютер.
Социальная платформа для петиций Change.org объявила о запуске скринсейвера, который добывает криптовалюту Monero на компьютерах пользователей. Все токены будут перечисляться в благотворительный фонд Change.org.
На данный момент программа доступна только для пользователей Windows и платформа не сообщала о планах выпуска версии для macOS, сообщает ForkLog.
Скринсейвер будет потреблять ресурсы только тогда, когда пользователи не используют компьютер. По подсчетам представителей Change.org, если 10 тысяч компьютеров будут запускать скринсейвер на 12 часов в день, то в благотворительный фонд будет перечисляться 10 тысяч долларов ежемесячно.
Оценить:
Нет комментариев