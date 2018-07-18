Социальная платформа для петиций Change.org объявила о запуске скринсейвера, который добывает криптовалюту Monero на компьютерах пользователей. Все токены будут перечисляться в благотворительный фонд Change.org.

На данный момент программа доступна только для пользователей Windows и платформа не сообщала о планах выпуска версии для macOS, сообщает ForkLog .

Скринсейвер будет потреблять ресурсы только тогда, когда пользователи не используют компьютер. По подсчетам представителей Change.org, если 10 тысяч компьютеров будут запускать скринсейвер на 12 часов в день, то в благотворительный фонд будет перечисляться 10 тысяч долларов ежемесячно.