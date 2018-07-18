Криптовалюты являются одним из основных механизмов, которые может использовать Иран для обхода новых санкций США, заявил иранский законодатель в интервью местным СМИ.

По словам главы комиссии по делам экономики парламента Ирана Мохаммада Реза Пуребрахими, цифровые валюты могут помочь «избавиться от гегемонии доллара в международной торговле» и этот вопрос скоро будет рассмотрен в парламенте, сообщает Anycoin .

При этом, глава комиссии парламента Ирана уже обсуждал в мае перспективы использования криптовалют для избавления от влияния доллара с российскими коллегами. Как заявил Пуребрахими, он нашел полное понимание.

Напомним, Центральный банк Ирана в апреле запретил финансовым учреждениям страны проводить любые операции с криптовалютами. Причиной такого решения была названа возможность использования их для отмывания средств, полученных незаконным путем, а также финансирования терроризма. Центробанк страны ранее также заявлял, что не признает криптовалюты законным платежным средством.