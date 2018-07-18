Счастье каждого конкретного человека является фактором экономического роста, и его роль в экономике очень серьезно возрастает по мере ее перехода к пост-индустриальному типу, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин в ходе Московского урбанистического форума.

«Если посмотреть на современную экономику пост-индустриального типа и посмотреть вообще, является ли счастье фактором экономического роста — так задать вопрос, то по мере продвижения экономики вперед от аграрного типа к пост-индустриальному роль счастья конкретного человека очень серьезно возрастает, потому что растет влияние, которое каждый конкретный человек оказывает реализацией своих идей на экономику, на пространство вокруг, и потому роль счастья возрастает», — сказал Орешкин.

Поэтому, подытожил министр, создание городской среды и жилья, которые «приносят человеку счастье», — это залог более быстрого экономического роста, создания новых отраслей, продуктов и разработок.