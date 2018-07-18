Дэвид Соломон в прошлом уже проявлял интерес к биткоину.
По словам нового генерального директора одного из крупнейших инвестиционных банков Goldman Sachs Дэвида Соломона, исследуются новые возможности по работе с криптовалютами.
«Мы исследуем новые возможности по биткоину, обсуждаем планы в этой области, но делаем все с осторожностью. Мы прислушиваемся к желаниям клиентов и пытаемся помочь в им в новой сфере», — сообщил Дэвид Соломон.
Как напоминает ForkLog, банк уже предлагает клиентам инвестиции в биткоин-фьючерсы и, по словам Соломона, Goldman Sachs планирует «развивать этот бизнес и адаптироваться к экосистеме».
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