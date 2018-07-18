Новикомбанк предоставил производителю стационарных инспекционно-досмотровых комплексов (ИДК) кредитую линию с лимитом выдачи 1,2 млрд рублей, а также банковскую гарантию исполнения госконтракта. Разработчик досмотровых систем – ООО «Скантроник Системс» (входит в АО «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех»). ИДК будет установлен в Тамани (Краснодарский край).

ИДК предназначен для таможенного, пограничного и других видов контроля с целью обнаружения незадекларированных товаров, взрывчатых и наркотических веществ, оружия и боеприпасов, говорится в сообщении банка. Уникальный комплекс позволяет досматривать транспорт с высокоточным распознаванием материалов и оценочным взвешиванием перевозимого груза.

По словам исполнительного директора госкорпорации «Ростех» Олега Евтушенко, подобные досмотровые комплексы существенно повышают возможности таможенных и пограничных служб.