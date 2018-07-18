Офис Бинбанка на Ленинградском проспекте в Москве подвергся вооруженному нападению, из отделения похитили деньги. Как сообщили ТАСС в пресс-службе банка, пострадавших нет.

«На офис банка на Ленинградском проспекте было совершено вооруженное нападение, в результате которого двое преступников похитили из кассы денежные средства. Пострадавших среди клиентов и сотрудников отделения нет. Служба безопасности Бинбанка совместно с полицией работает на месте и выясняет все детали происшествия», — сказал представитель банка.