Платежная система «Мир» подвела итоги первого полугодия текущего года и определила пять регионов, жители которых стали самыми активными держателями национальных карт в стране. Возглавила рейтинг столица, где за шесть месяцев 2018-го с помощью карт «Мир» было совершено более 64 млн межбанковских операций. При этом за весь 2017 год москвичи оплачивали национальными картами покупки порядка 67 млн раз, указано в релизе Национальной системы платежных карт.

Второе место разделили Московская область и Санкт-Петербург, где национальными картами расплачивались более чем по 27 млн раз. Замыкают пятерку лидеров Свердловская область, Краснодарский край и Башкирия: жители этих регионов совершили с помощью карт «Мир» 21,1 млн, 15,6 млн и 12,3 млн операций соответственно.

Жители и гости российской столицы тратили за это время в среднем 996 рублей в торговых терминалах, что значительно выше значения полугодового среднего чека по стране (709 рублей).

В первые шесть месяцев 2018 года чаще всего в столице «Миром» расплачивались в продуктовых магазинах. На их долю приходится 45% от общего количества всех совершенных операций, а средний чек здесь — 581 рубль. Также популярны среди москвичей были кафе и рестораны (18%, 487 рублей), аптеки (7%, 753 рубля), магазины одежды (5%, 3 348 рублей).

В исследовании отмечается, что москвичи тратят деньги в магазинах одежды на 13% чаще, чем жители Северной столицы, а объем трат на 61% больше.

В НСПК напоминают, что с 1 июля 2018 года на «Мир» переводятся средства работникам бюджетных предприятий, студентам государственных вузов, то есть всем гражданам, которые для получения выплат из бюджета выбрали банковские карты. До середины лета 2020 года завершится процесс перевода на карты «Мир» пенсионных выплат.



На сегодняшний день российскими банками выпущено более 37 млн карт «Мир».