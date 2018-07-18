Минфин разрабатывает законопроект, которым предлагается разрешить компаниям-резидентам проводить часть валютных операций без счетов в уполномоченных банках, это необходимо, в том числе для того, чтобы иностранцы могли получать наличными из касс возмещение НДС по системе tax free, сообщили RNS в пресс-службе Минфина.

«... Возмещение иностранным гражданам в виде выдачи им наличных рублей из касс специализированных организаций, уполномоченных возмещать НДС при их выезде из РФ и вывозе с собой товаров, купленных в РФ в розничной торговле (так называемая система Tax Free)», — сказали в пресс-службе, отметив, что пока получить возмещение можно только безналичным путем, например, зачисляя на банковскую карту.

Также законопроект предполагает «возможность выдачи из касс юридических лиц-резидентов наличной иностранной валюты при командировках сотрудников за границу», кроме того, «возможность приема в кассу юридического лица неизрасходованного аванса в наличной иностранной валюте от сотрудника».

Минфин предлагает разрешить вносить и получать наличную иностранную валюты из кассы казначейства России юридическими лицами-резидентами.

«Сюда попадают самые разные случаи, разрешенные законодательством. Например, внесение наличной инвалюты, конфискованной госорганами, внесение наличной валюты, оставшейся как бесхозяйное имущество и т.д.», – пояснили в ведомстве.